Эрдоган и Трамп договорились улучшать отношения

Турция и США будут заниматься улучшением двусторонних отношений. Об этом условились в телефонном разговоре президенты двух стран Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп.

Президенты Турции Реджеп Эрдоган и США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого лидера.

"Эрдоган и Трамп выразили решимость предпринимать конструктивные меры для улучшения и укрепления двусторонних отношений", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и урегулирование в Манбидже и Идлибе.

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились на фоне ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном, который находится в Турции под домашним арестом.

В августе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Анкары в связи с этой ситуацией. Перед этим Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий для Турции — с 20% до 50%.

Сам Эрдоган, комментируя введенные Соединенными Штатами санкции, заявил, что союзники по НАТО так поступать не должны.

Брансона обвиняют в пособничестве террористам. Сам пастор отрицает свою вину. Турецкие власти удерживают его с октября 2016 года.