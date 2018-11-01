Собянин подписал закон о прожиточном минимуме столичного пенсионера

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий величину прожиточного минимума для пенсионера в столице.

Сергей Собянин установил величину прожиточного минимума для пенсионеров в столице. Как сообщило агентство "Москва", соответствующий документ был опубликован на сайте главы города.

"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год в размере 12 тысяч 115 рублей", - говорится в документе.

Как отмечается в тексте закона, условия установления и выплаты социальной доплаты в столице определяются правительством Москвы.