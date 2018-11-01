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ГА ООН призвала США снять блокаду с Кубы

19:45
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую снять осуществляемую США на протяжении более 50 лет блокаду Кубы. Против проголосовали только Соединенные Штаты и Израиль.

Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию, которая призывает прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, осуществляемую США. Об этом сообщает ТАСС.

Документ 1 ноября поддержало 189 государств. Против проголосовали США и Израиль.

Кроме того, поправки к резолюции, предложенные США, Генассамблеей приняты не были.

Украинская сторона в итоге высказалась в поддержку документа.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес в ходе представления документа, заявил, что "блокада представляет собой грубое, массовое и систематическое нарушение прав кубинцев и является основным препятствием для достижения благополучия нескольких поколений". Он назвал ее актом агрессии и экономической войны, нарушающим мир и международный порядок.

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