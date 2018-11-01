ГА ООН призвала США снять блокаду с Кубы

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую снять осуществляемую США на протяжении более 50 лет блокаду Кубы. Против проголосовали только Соединенные Штаты и Израиль.

Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию, которая призывает прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, осуществляемую США. Об этом сообщает ТАСС.

Документ 1 ноября поддержало 189 государств. Против проголосовали США и Израиль.

Кроме того, поправки к резолюции, предложенные США, Генассамблеей приняты не были.

Украинская сторона в итоге высказалась в поддержку документа.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес в ходе представления документа, заявил, что "блокада представляет собой грубое, массовое и систематическое нарушение прав кубинцев и является основным препятствием для достижения благополучия нескольких поколений". Он назвал ее актом агрессии и экономической войны, нарушающим мир и международный порядок.