Порошенко и Меркель обошли тему "Северного потока-2" в ходе переговоров

В урегулировании ситуации на востоке Украины альтернативы Минским соглашениям нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Киев. Власти Украины принимали канцлера, как верного союзника, но договориться удалось, видимо, не обо всём.

На Украину канцлерин Меркель заехала всего лишь на один день, впервые за последние 4 года, отметил "ТВ Центр". В Киеве ее встречали с максимальными почестями. Приветствие от роты Почетного караула, исполнение военным оркестром государственных гимнов Германии и Украины и букет от Петра Порошенко, подозрительно похожий на тот, который весной Ангеле Меркель вручил в Сочи Владимир Путин.

Видимо растроганная букетом фрау Меркель любезно поприветствовала почетный караул по-украински. И калька с нацистского слогана "Героям слава!" в ответ, кажется, ее ничуть не смутила.

Все эти почести и любезности оправдались сполна. Ангела Меркель подтвердила то, чего так ждут от Запада украинские власти. Давление на Россию с помощью санкций будет продолжаться. Отношения с Москвой стали основной темой переговоров украинского президента и канцлера Германии. На пресс-конференции Петр Порошенко не сказал ничего нового: Россия – агрессор, не хочет выводить свои войска из Донбасса, не выполняет Минские соглашения. Петр Алексеевич упорно забывает тот факт, что Москва является гарантом, а не исполнителем этих договоренности. А вот соблюдать и выполнять их обязан Киев. Но украинские власти игнорируют ключевые пункты соглашений. В частности, назначенные на 11 ноября выборы в Донбассе. И Запад им в этом подыгрывает.

"Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются никчемными как с юридической точки зрения и такими, что не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом. Мы скоординировали наши подходы относительно осуждения фейковых выборов в оккупированном Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией. Они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Такие явно провокационные действия Москвы полностью противоречат и букве, и духу Минских соглашений. Это не первая попытка России подорвать минский процесс", - заявил Порошенко.

"У нас тесное сотрудничество по минскому формату. К сожалению, нет стабильного перемирия. Нам нужно удвоить усилия, что касается зон разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас нет ничего другого, кроме Минского процесса. Германия будет на стороне Украины. Украина сама должна определять свой путь", - отметила Меркель.

Правда, как показывает практика, свой путь Украина определяет под неусыпным контролем иностранных кураторов. На пресс-конференции фрау Меркель обмолвилась о том, что Запад следит за ходом реформ на Украине. Одна из них – повышение коммунальных тарифов по требованию Международного валютного фонда в обмен на очередной транш. С 1 ноября цена газа для населения выросла на 23,5 процента. В перспективе ожидается еще два повышения с тем, чтобы сравнять тарифы для населения и для предприятий. МВФ пообещал за это Киеву дать в долг, под проценты, разумеется, до 2 миллиардов долларов.

Митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги у здания Верховной Рады собрал несколько тысяч человек. Противостояние обещает быть долгим. В центр Киева подогнали полевые кухни и машины с генераторами. Организатор, радикальный депутат Олег Ляшко с требованиями не повышать тарифы – а вместе с газом поднимутся и расценки на отопление – отправился к премьер-министру.

"Да, я выбрал плохое решение. Но последствия этого решения будут гораздо меньшими, чем если мы доведем страну до кризиса", - заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

"О, батареи у вас хорошо греют. А два дня назад я был в Павлоградском госпитале, где больные лежат под тремя одеялами, потому что госпиталь не обогревается. Так же как половина больниц не отапливается на Украине. Я хотел бы, чтобы вы им сказали, где им взять деньги, чтобы отапливать больницы, а не только кабинеты президентов, премьеров и депутатов", - заявил Ляшко.

А вот для встречи с Ангелой Меркель Владимиру Гройсману, кажется, никакого искусственного отопления не нужно было. Он сам источал сплошное тепло и дружелюбие. Канцлер в ходе поездки в Киев пообщалась с премьером и главами депутатских фракций. Не исключено, что это не просто визит вежливости, а смотрины накануне парламентских и президентских выборов на Украине в 2019 году. Ранее предполагалось, что Меркель и Порошенко обсудят и тему строительства газопровода "Северный поток-2", однако в официальных заявлениях после переговоров об этом ни слова. Не исключено, что точек соприкосновения так и не найдено. Германия является сторонником проекта, который обеспечит ее бесперебойным и недорогим российским газом. Украина яростно критикует, опасаясь остаться не у дел без транзита. Поддерживающая Петра Порошенко в других вопросах Ангела Меркель в деле энергетической безопасности собственной страны явно ему не товарищ.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"