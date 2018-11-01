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Медведев рассказал о росте товарооборота с Казахстаном

22:25
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Дмитрий Медведев c рабочим визитом посетил Казахстан. Там глава российского правительства провёл переговоры со своим коллегой Бакытжаном Сагинтаевым.

Сначала в узком, а потом и в расширенном формате провели переговоры о развитии экономического сотрудничества двух стран, рассказал "ТВ Центр". Дмитрий Медведев встретился также с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудили стратегическое партнёрство Москвы и Астаны. В частности, Назарбаев отметил совместную работу в космической отрасли и машиностроении. В свою очередь Дмитрий Медведев подчеркнул, что товарооборот между нашими странами растет.

"О наших отношениях можно говорить очень долго, а можно ничего не говорить, потому что всё и так понятно, начиная с интенсивности контактов на высшем уровне и заканчивая продвинутыми отношениями между правительствами, бизнес-сообществами. Я иногда даже сбиваюсь, какое количество раз мы в течение года встречаемся на таких площадках. Но это хорошо, без этого не возникнет ткань добрых, полноценных отношений. Одну цифру буквально назову, это как раз результат работы наших стран: взаимная торговля выросла в прошлом году на треть", - отметил Медведев.

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