СМИ: кронпринц Саудовской Аравии назвал Хашогги "опасным исламистом"

Издание Washington Post сообщило, что саудовский кронпринц в ходе беседы с зятем президента США Джаредом Кушнером и советником Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном назвал убитого журналиста Джамаля Хашогги "опасным исламистом". Это произошло за несколько дней до его исчезновения.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд назвал журналиста Джамаля Хашогги, убитого в Турции, "опасным исламистом" и членом запрещенной в России организации "Братья-мусульмане". Об этом пишет Washington Post.

Источники издания сообщили, что принц так назвал журналиста за несколько дней до его исчезновения, передает "Интерфакс". Собеседником Мохаммеда бен Салмана Аль Сауда были зять президента США Джаред Кушнер и советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

При этом, Болтон в разговоре с кронпринцем не дал понять, согласен ли он с этой характеристикой.

При этом представители королевской семьи отрицают, что Мохаммед бен Салман Аль Сауд делал подобные заявления.

Ранее пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что убийство Хашогги не могло произойти без приказа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии.

Перед этим прокуратура Стамбула рассказала подробности убийства саудовского журналиста. Его тело было расчленено и уничтожено после того, как его задушили в генконсульстве Саудовской Аравии.

О пропаже Хашогги стало известно 2 октября после того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии. Несколько недель Эр-Рияд выдвигал противоречивые версии его исчезновения. Однако Королевство было вынуждено признать, что журналист был убит в результате спланированной операции.

Позднее были задержаны подозреваемые в причастности к убийству Хашогги. Среди них - члены саудовской делегации, которая в составе 15 человек в день убийства журналиста находилась в генконсульстве. Кроме того, многие подозревают в причастности к убийству журналиста именно саудовского кронпринца.