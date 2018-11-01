Путин поздравил Мосгордуму с 25-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 25-летием Московскую городскую думу. Глава государства пожелал успехов столичным парламентариям.

Президент России Владимир Путин поздравил Московскую городскую думу с 25-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы столичным парламентом проделана большая, содержательная работа по формированию обширной законодательной базы, обеспечивающей развитие Москвы как современного, комфортного для жизни людей города", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что столичные парламентарии заложили правовые основы для преобразований в экономике, здравоохранении, культуре и в различных областях городского хозяйства. По словам главы государства, в центре внимания столичной думы всегда находятся интересы москвичей. Путин особо отметил программы по поддержке ветеранов, пенсионеров, семей с детьми и молодежи.

"Сегодня перед Московской городской думой стоят новые, не менее важные задачи. Прежде всего это вопросы экологии и охраны окружающей среды, а также реализация масштабного, востребованного временем проекта реновации жилищного фонда при сбережении неповторимого исторического облика Москвы", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что ответственный подход к делу, тесное сотрудничество с исполнительной властью, политическими партиями и общественными объединениями позволят столичным парламентариям работать с полной отдачей на благо родного города и страны.