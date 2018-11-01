Президент Армении распустил парламент

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента, а также о назначении даты выборов. Ранее парламент республики вновь не избрал премьера страны.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске законодательного органа страны, а также о назначении внеочередных парламентских выборов. Они пройдут 9 декабря 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы армянского государства.

Указ подписан согласно 149 статье Конституции Армении.

Ранее депутаты Национального собрания Армении в ходе заседания 1 ноября во второй раз отказались избирать единственного кандидата Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики. После этого должен последовать автоматический роспуск парламента.

Все 13 парламентариев воздержались от голосования. Самого Пашиняна итоги голосования обрадовали.

"Парламент Армении распущен силой закона. Поздравляю", - написал он в своем Facebook.

Согласно конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента должны в течение семи дней выдвинуть нового кандидата на пост премьера. В случае, если парламент во время голосования не избирает главу правительства, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы.