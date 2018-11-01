ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Армении распустил парламент

20:55
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента, а также о назначении даты выборов. Ранее парламент республики вновь не избрал премьера страны.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске законодательного органа страны, а также о назначении внеочередных парламентских выборов. Они пройдут 9 декабря 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы армянского государства.

Указ подписан согласно 149 статье Конституции Армении.

Ранее депутаты Национального собрания Армении в ходе заседания 1 ноября во второй раз отказались избирать единственного кандидата Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики. После этого должен последовать автоматический роспуск парламента.

Все 13 парламентариев воздержались от голосования. Самого Пашиняна итоги голосования обрадовали.

"Парламент Армении распущен силой закона. Поздравляю", - написал он в своем Facebook.

Согласно конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента должны в течение семи дней выдвинуть нового кандидата на пост премьера. В случае, если парламент во время голосования не избирает главу правительства, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы.

Главное сегодня
Парламент Армении
Парламент Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение