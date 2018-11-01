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Нефтяные компании выполнили договоренности по ценам на топливо

21:47
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Нефтяные компании выполнили договоренности по снижению оптовых цен на топливо, заявил представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус. По его словам, введения заградительных экспортных пошлин в настоящее время не потребуется.

Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус сообщил, что нефтяные компании выполнили договоренности по снижению оптовых цен на топливо. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По результатам состоявшегося 31 октября совещания в правительстве российские вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы по состоянию на 1 ноября выполнили достигнутые договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизельное топливо, что должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС", - отметил Джус.

Он добавил, что крупнейшие нефтяные компании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством. Эти соглашения юридически зафиксируют данные договоренности.

При этом Джус добавил, что конкретные обязательства компаний отражены в протокольных поручениях правительства по результатам состоявшихся договоренностей. Они действуют уже с 1 ноября.

"Предпринятые правительством меры на сегодняшний день позволят избежать ценовых скачков в оптовом и розничном сегментах рынка моторного топлива", - подчеркнул представитель Козака.

По его словам, введения заградительных экспортных пошлин в настоящее время не потребуется.

Кроме того, Джус отметил, что правительство сохраняет возможность введения заградительных пошлин и иных механизмов стабилизации цен на бензине и продолжит мониторинг ситуации в топливной рознице.

Накануне, 31 октября Дмитрий Козак провел совещание о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. В итоге правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен на топливо.

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