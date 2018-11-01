В ОБСЕ призвали Украину отпустить Вышинского

Украина должна выпустить руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. По словам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, власти Украины ускорить расследование в отношении журналиста.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что разочарован решением суда на Украине, в третий раз продлившего арест руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Я вновь призываю власти Украины ускорить расследование в отношении Вышинского и отпустить журналиста", - приводит слова Дезира РИА Новости.

По его словам, журналисты имеют право выражать критические взгляды и "освещать вопросы, которые могут быть спорными, чувствительными и неприятными без страха расплаты".

Ранее Херсонский суд продлил до 28 декабря срок содержания под стражей главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Журналиста обвинили в государственной измене и незаконном хранении оружия.

Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В России это дело считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.