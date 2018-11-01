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Украина арестовала судно "в ответ на российские санкции"

22:35
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об "ответе на российские санкции". По его словам, украинская сторона арестовала российское судно, которое перевозило продукцию Алчевского металлургического комбината под флагом Либерии.

Украина арестовала российское судно, которое перевозило продукцию Алчевского металлургического комбината под флагом Либерии. Как утверждает украинский генпрокурор Юрий Луценко, оно перевозило груз из российского порта в Бельгию.

"Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма", - подчеркнул Луценко в своем Facebook.

Он добавил, что это ответ российским санкциям.

Ранее в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении Украины. Под них попали 322 украинских гражданина и 68 компаний. В частности, в списке есть Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Дмитрий Ярош, Александр Турчинов, Валерий Чалый, а также старший сын Порошенко Алексей.

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