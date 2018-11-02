Политолог Чеснаков прокомментировал контрсанкции России против Украины

Россия ввела контрсанкции в отношении Украины. В черном списке - около 400 физических и юридических лиц. Их счета и имущество на территории нашей страны будут заморожены. Украинцы и правда хранят так много денег в ценных бумагах? И так ли много у них капиталов в России? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым введение контрсанкций России в отношении Украины. "Мне понравилась шутка одного из политологов: "Я так долго искал, где на Украине элита, что, когда увидел этот список, с одной стороны, несказанно удивился, а, с другой, разочаровался". Если серьезно, то, конечно, есть (речь идет о капиталах украинцев в России – прим. ред.). В Белгородской области, в Липецкой области, в Москве ряд компаний, которые связаны с украинским бизнесом, они ведут дела. У российской власти есть намерение предъявить претензии к тем людям, которые проводят антироссийскую политику или содействуют этому", - сказал Чеснаков. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.