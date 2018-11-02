ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Чеснаков прокомментировал контрсанкции России против Украины

09:03
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Россия ввела контрсанкции в отношении Украины. В черном списке - около 400 физических и юридических лиц. Их счета и имущество на территории нашей страны будут заморожены. Украинцы и правда хранят так много денег в ценных бумагах? И так ли много у них капиталов в России? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым введение контрсанкций России в отношении Украины.

"Мне понравилась шутка одного из политологов: "Я так долго искал, где на Украине элита, что, когда увидел этот список, с одной стороны, несказанно удивился, а, с другой, разочаровался". Если серьезно, то, конечно, есть (речь идет о капиталах украинцев в России – прим. ред.). В Белгородской области, в Липецкой области, в Москве ряд компаний, которые связаны с украинским бизнесом, они ведут дела. У российской власти есть намерение предъявить претензии к тем людям, которые проводят антироссийскую политику или содействуют этому", - сказал Чеснаков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Читайте также:
Новости по теме
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение