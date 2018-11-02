Спасатели возобновили поиски речевого самописца упавшего в Индонезии Boeing

Спасатели возобновили в пятницу поисковую операцию в зоне крушения Boeing 737 в Яванском море. Специалисты ищут речевой самописец.

Индонезийские спасатели в пятницу возобновили поиски речевого самописца пассажирского Boeing 737, потерпевшего крушение 29 октября над Яванским морем. Запеленговать его пока не удалось, передает "ТВ Центр".

Накануне с 30-метровой глубины успешно был поднят первый чёрный ящик. Его уже доставили в лабораторию, где специалисты будут расшифровывать данные самописца. Как ожидается, процесс займёт около двух недель. И только после этого можно будет делать предварительные выводы о причинах катастрофы.

Пассажирский лайнер местной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Ява. Сразу после взлёта он рухнул в море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.