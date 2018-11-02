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Спасатели возобновили поиски речевого самописца упавшего в Индонезии Boeing

08:11
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Спасатели возобновили в пятницу поисковую операцию в зоне крушения Boeing 737 в Яванском море. Специалисты ищут речевой самописец.

Индонезийские спасатели в пятницу возобновили поиски речевого самописца пассажирского Boeing 737, потерпевшего крушение 29 октября над Яванским морем. Запеленговать его пока не удалось, передает "ТВ Центр".

Накануне с 30-метровой глубины успешно был поднят первый чёрный ящик. Его уже доставили в лабораторию, где специалисты будут расшифровывать данные самописца. Как ожидается, процесс займёт около двух недель. И только после этого можно будет делать предварительные выводы о причинах катастрофы.

Пассажирский лайнер местной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Ява. Сразу после взлёта он рухнул в море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

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Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737
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