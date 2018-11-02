В сирийской Изре ищут средства на реконструкцию храма Георгия Победоносца

В сирийской Изре древний храм Георгия Победоносца во время войны стал местом сплочения населения в борьбе с боевиками. В нём укрывались от обстрелов люди разных религиозных конфессий. Службы не прекращались даже во время боевых действий. Взять Изру террористам не удалось. Жители организовали отряды самообороны, многие погибли, защищая город и храм. Теперь у прихожан и священников уже другая задача - найти средства на реконструкцию церкви.

С крыши храма Георгия Победоносца в Изре видны все окрестности. Но еще совсем недавно, подниматься сюда было смертельно опасно, отмечает "ТВ Центр".

"С севера, с той стороны, и вот так по кругу примерно в трех километрах здесь везде были боевики. Обстреливали город. И мины сюда прилетали и ракеты. Люди уходили из города не только от страха, им сложно было выживать в Изре", - рассказал настоятель храма отец Ильяс.

Отец Ильяс не прятался и не уехал даже тогда, когда казалось, что боевики со дня на день ворвутся в город. Вместе с ним, за стенами церкви, от пуль и осколков спасались прихожане. В основном женщины и дети. Несмотря на постоянные обстрелы, проводил службы. Вера, говорит священник, единственное, что террористы не смогли бы отнять в любом случае.

"Люди рассказывают, что когда боевики были рядом, один из них хотел выстрелить в храм из гранатомета. Но гранату заклинило, она взорвалась прямо в стволе, и ему оторвало руку. Как будто кто-то отвел беду от нашего храма", - поделился историей отец Ильяс.

Эта церковь - вторая по значимости среди православных святынь Сирии. Построена еще 515 году. По легенде, в ее стенах хранились мощи Георгия Победоносца. Позже, король Ричард Львиное сердце перевез их в Палестину. А в храме оставил его шлем и доспехи. Последние 200 лет их никто не видел. Говорят, реликвии замуровали в гробнице.

"В 2011 году сюда должны были приехать специалисты из России. Они хотели извлечь мощи, поместить их в специальный реликварий, чтобы они стали доступны для прихожан. А заодно и провести реконструкцию полов здесь, в алтарной части. Но этим планам помешала война", - сообщил отец Ильяс.

У церкви с Россией давние связи. И не только религиозные. Еще в 1906 году, государь Николай II пожертвовал собственные средства на ремонт храма, который от времени начинал ветшать. Сильное землетрясение разрушило купол, по стенам поползли трещины. Когда опасность захвата города боевиками миновала, в Изру начали возвращаться люди. И первым делом заходили в церковь. Помолиться своему покровителю и попросить его о помощи в разных делах.

Взять Изру террористы так и не смогли. Мужчины, которые оставались, организовали ее оборону и сами взялись за оружие. Многие погибли. Но ценой своих жизней отстояли и храм, и родной город. Теперь задача у прихожан и священников уже другая. Найти средства на полноценный ремонт, а еще лучше - реконструкцию.

В Сирии - одной из колыбелей христианства - еще десятки монастырей и храмов, которые необходимо не просто реставрировать, а срочно спасать. В государственной казне, когда страна еще на треть в руинах, найти деньги на эти цели крайне трудно. Поэтому вся надежда на прихожан и благотворительные фонды.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр", Сирия.