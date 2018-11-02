В домах подозреваемых в изнасиловании дознавателя прошли обыски

Уфимских начальников подразделений полиции, которых подозревают в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, уволили из органов. В их домах прошли обыски.

Три руководителя подразделений МВД по Башкирии, которых подозревают в групповом изнасиловании молодой коллеги, уволили со службы.

"Принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции", - говорится в сообщении полиции.

На данный момент оцениваются действия экс-сотрудников, по результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. В их домах прошли обыски.

Преступление было совершено в здании отдела полиции по Уфимскому району в ночь на 30 октября. По подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя были задержаны 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

31 октября СКР возбудил уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

По данным СМИ, изнасилованная дознаватель - дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.