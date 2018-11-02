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Тульские спасатели отправились в пострадавший от наводнения Краснодарский край

08:40
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Тульских спасателей отправили в Краснодарский край для помощи в ликвидации последствий наводнения. В селе Кирпичное Туапсинского района они установят временный механизированный мост.

Тульские спасатели отправились в Краснодарский край для оказания помощи в ликвидации последствий мощного наводнения, передает "ТВ Центр".

Накануне колонна МЧС отправилась в Туапсе. Ей предстоит преодолеть почти полторы тысячи километров. По прибытии спасателям в кратчайшие сроки необходимо установить тяжелый механизированный мост. Конструкция соединит два берега реки и станет временной переправой в село Кирпичное.

В Туапсинском районе последствия стихии устраняют более пяти тысяч человек. До сих пор в пунктах временного размещения находятся 175 местных жителей. В пострадавшие районы доставлено порядка 14 тонн гуманитарной помощи.

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