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Трамп считает, что спас мир от ядерной войны

08:58
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его усилия по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова, то мир уже бы был в состоянии ядерной войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну, начав переговоры с КНДР, пишет МИР24.

"Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо", - заявил американский президент.

Трамп вновь подчеркнул, что у него сложились "очень хорошие отношения" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Первый саммит США-КНДР состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Лидеры США и Ким Чен Ына договорились о денуклеаризации передаче останков американских солдат, погибших в ходе Корейской войны.   

Вторая встреча может пройти после ноябрьских выборов в США.

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Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
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