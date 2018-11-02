Трамп считает, что спас мир от ядерной войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его усилия по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова, то мир уже бы был в состоянии ядерной войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну, начав переговоры с КНДР, пишет МИР24.
"Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо", - заявил американский президент.
Трамп вновь подчеркнул, что у него сложились "очень хорошие отношения" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Первый саммит США-КНДР состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Лидеры США и Ким Чен Ына договорились о денуклеаризации передаче останков американских солдат, погибших в ходе Корейской войны.
Вторая встреча может пройти после ноябрьских выборов в США.