СМИ рассказали о реакции украинцев, попавших под санкции Москвы

Украинские политики и бизнесмены в публичном пространстве называют попадание в российский черный список поводом для гордости, а также утверждают, что никакой угрозы введенные Кремлем ограничения для них не несут.

Оказавшиеся под санкциями Москвы украинцы воспринимают попадание в перечень "с гордостью", а также считают, что ограничительные меры на деле не сыграют никакой роли, пишет газета "Известия", которой удалось связаться с некоторыми фигурантами черного списка.

Так, глава сельскохозяйственной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский назвал контрсанкции мерой "исключительно политического характера". "Нашу компанию это не затрагивает, поскольку у меня нет ни бизнеса, ни активов в России", - заявил предприниматель.

Депутат Верховной Рады Иван Винник, в свою очередь, назвал инструмент санкций "достаточно условным". "Наличие моей фамилии в этом списке я считаю высокой оценкой Российской Федерации тех усилий, которые я лично приложил в вопросах отражения и сдерживания российской агрессии в Украине. В плане практического использования этот список ни по отношению к людям, ни по отношению к компаниям не представляет никакой угрозы", - сказал украинский парламентарий.

Депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, коллега попавших под санкции Юрия Мирошниченко и Юлии Йоффе, пообещал, что на принятые Россией санкции последуют ответные меры.

"Сегодняшняя власть пока не готова ни к каким компромиссам. Власть как-то ответит, но их действия в первую очередь коснутся не столько россиян, сколько жителей Украины. Это будут санкции против людей из государственного аппарата, депутатов, чиновников различного уровня, которые посещают полуостров. Сейчас в Крым ездит достаточно большое число налоговиков, госслужащих, представителей местных советов. Возможно, такая мера будет принята", - заявил Балицкий.

Накануне российские санкции против Украины прокомментировал президент этой страны Петр Порошенко. "Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, членов украинского правительства. На Украине быть в этом списке - это как государственная награда", - отметил глава государства.

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении Украины в четверг, 1 ноября. Под санкции попали 322 украинских гражданина и 68 компаний.