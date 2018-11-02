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Акция "Большой этнографический диктант" впервые выходит на орбиту

09:22
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В пятницу, 2 ноября, по всей России стартует акция "Большой этнографический диктант". Впервые диктант напишут на всех континентах и даже на орбите.

"Большой этнографический диктант" в пятницу напишут не только жители России. Впервые акция пройдет на всех континентах и даже на орбите. На МКС на вопросы теста ответят космонавты. В Антарктиде себя проверят наши полярники, передает "ТВ Центр".

Первыми за парты сели жители Дальнего Востока. А по всей стране откроются более двух тысяч площадок. Отвечать на вопросы диктанта можно и в режиме онлайн. Всего их 30.

Проверять свои знания о народах России будут представители администрации президента и правительства, депутаты, общественные деятели и известные артисты. Итоги диктанта станут известны 12 декабря в День Конституции.

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Акция "Большой этнографический диктант"
Акция "Большой этнографический диктант"
Акция "Большой этнографический диктант"
Акция "Большой этнографический диктант"
Акция "Большой этнографический диктант"
Акция "Большой этнографический диктант"
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