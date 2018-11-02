Судьба одного ребенка неизвестна после пожара в Нижегородской области

Судьба одного ребенка остается неизвестной после пожара на базе отдыха в Нижегородской области. Ранее из горящего здания эвакуировали 32 человека, в том числе 14 детей. К настоящему времени пожар удалось локализовать на площади 180 квадратных метров.

Крупный пожар произошел в пятницу утром на базе отдыха в Нижегородской области, передает "ТВ Центр".

Из горящего здания были выведены 32 человека, среди них 14 детей. Судьба одного ребенка до сих пор остается неизвестной. Его поиски продолжаются.

На данный момент спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 180 квадратных метров. По данным МЧС, эвакуированные дети размещены в соседнем корпусе турбазы. Причины пожара устанавливаются.