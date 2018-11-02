ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Судьба одного ребенка неизвестна после пожара в Нижегородской области

09:11
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Судьба одного ребенка остается неизвестной после пожара на базе отдыха в Нижегородской области. Ранее из горящего здания эвакуировали 32 человека, в том числе 14 детей. К настоящему времени пожар удалось локализовать на площади 180 квадратных метров.

Крупный пожар произошел в пятницу утром на базе отдыха в Нижегородской области, передает "ТВ Центр".

Из горящего здания были выведены 32 человека, среди них 14 детей. Судьба одного ребенка до сих пор остается неизвестной. Его поиски продолжаются.

На данный момент спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 180 квадратных метров. По данным МЧС, эвакуированные дети размещены в соседнем корпусе турбазы. Причины пожара устанавливаются.

Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение