Минтруд предложил штрафовать компании, навязывающие сотрудникам зарплатный банк

Компании станет проще штрафовать за навязывание зарплатного проекта в определенном банке благодаря поправкам в КоАП, которые подготовил Минтруд. Инициатива попадет на рассмотрение Госдумы в феврале.

Минтруд подготовил поправки в КоАП, которые предполагают штрафы до 50 тысяч рублей для компаний, которые навязывают своим сотрудникам зарплатный банк. Как сообщают "Известия", сейчас проект находится на согласовании в заинтересованных ведомствах, а в феврале его планируется внести на рассмотрение Госдумы.

Минтруд предлагает приравнять навязывание зарплатного проекта в определенном банке к невыплате зарплаты в срок. Штрафы за эти два нарушения будут одинаковы: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц, от 10 тысяч до 20 тысяч - для должностных, от 1 тысячи до 5 тысяч - для индивидуальных предпринимателей.

Весной этого года аналогичный законопроект уже получал положительное заключение об оценке регулирующего воздействия от Минэкономразвития. Однако в новой версии документа Минтруд решил увеличить с 5 до 15 дней срок, за который сотрудник должен уведомить работодателя о решении сменить зарплатный банк.

Издание отмечает, что контролирующие органы и сейчас могут наказать компанию за навязывание зарплатного проекта, но только если в этом будет просматриваться нарушение трудового законодательства. Поправки Минтруда сделают процесс привлечения нарушителей к ответственности сложнее.

Представитель Ассоциации юристов России Владимир Груздев в беседе с газетой отметил, что сейчас в основном устные отказы в переводе зарплаты в другой банк встречаются в крупных компаниях, где трудятся тысячи человек. По его словам, причина чаще всего кроется в нежелании бухгалтеров регулярно делать дополнительную работу.