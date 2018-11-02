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Суд отклонил жалобу Telegram на штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

09:28
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Мосгорсуд решил, что мессенджер Telegram не предоставил никаких объективных доказательств о том, что компания не имеет технической возможности передать ФСБ ключи для декодирования сообщений.

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу мессенджера Telegram на штраф в 800 тысяч рублей, выписанный за непредоставление ФСБ ключей для декодирования сообщений. Компания настаивала на том, что требования силовиков были незаконны и нарушали тайну переписки пользователей.

В заключении суда говорится, что "факт совершения административного правонарушения и виновность Telegram Messenger Limited Liability Partnership в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают" (цитата по "Интерфаксу").

Суд также пришел к выводу, что мессенджер не предоставил никаких объективных данных, свидетельствующих о том, что Telegram не имеет технической возможности передать ФСБ ключи для декодирования сообщений, на чем настаивала служба.

Представитель Telegram в суде просил отменить решения по делу и вернуть его на новое рассмотрение мировому судье. В компании настаивали, что требования ФСБ были незаконны изначально, а суд первой инстанции нарушил территориальную подсудность, так как "местом совершения правонарушения, выразившегося в форме бездействия" было место фактического нахождения компании - иностранное государство.

Претензии властей к Telegram возникли в 2017 году после отказа компании исполнять приказ ФСБ о передаче ключей для дешифровке сообщений. В октябре прошлого года суд Мещанского района оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей. А весной этого года Роскомнадзор инициировал блокировку Telegram на территории России.

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