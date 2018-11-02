Источник рассказал о нежелании Кремля рассматривать отмену муниципального фильтра

По словам источника, близкого к администрации главы государства, российские власти не видят необходимости в отмене или модернизации муниципального фильтра, несмотря на призывы главы ЦИК.

Кремль не собирается отменять или модернизировать муниципальный фильтр на выборах, а также проводить какие-либо другие кардинальные изменения избирательной системы. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник, близкий к администрации президента.

"Вопрос о кардинальных изменениях избирательного законодательства в повестке дня администрации президента не стоит. Там не видят необходимости в отмене или модернизации муниципального фильтра, а также возвращении в избирательные бюллетени графы против всех", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что не рассматривается и перенос единого дня голосования.

На минувшей неделе глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала муниципальный фильтр, назвав его "перезревшей проблемой". Она подчеркнула, что процесс регистрации кандидатов "не должен зависеть от великодушия партии, находящейся у власти". "Не надо уповать на политическую благотворительность "Единой России". Должны быть равные стартовые условия, почему мы и ведем сегодня разговор о видоизменении муниципального фильтра", - заявила Памфилова.

Однако президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы страны, заступился за муниципальный фильтр.

"По поводу фильтров: над этим, разумеется, надо подумать. Опыт последних наших выборов и в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области, где губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать. Значит, фильтры не являются уж таким строгим ограничением волеизъявления граждан", - сказал глава государства.