Число пострадавших при наводнении на Кубани превысило 720 человек

722 человека пострадали при наводнении в Краснодарском крае. Из них 26 человек госпитализированы, 690 получили медицинскую помощь амбулаторно, еще шесть уже выписаны.

Число пострадавших при сильном наводнении в Краснодарском крае превысило 720 человек, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Из 722 пострадавших шесть уже выписаны, 26 человек остаются в больницах, 690 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Ранее сообщалось о 382 пострадавших.

24 октября на Краснодарский край обрушились ливневые дожди, которые спровоцировали наводнение. Вода подтопила 2,4 тысячи домов в 29 населенных пунктах, где проживают более 5,3 тысячи человек.

В результате разгула стихи погибли шесть человек, еще двое пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело.