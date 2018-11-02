ФРГ и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

Представители Германии и Франции заявили, что Россия несет ответственность за сбитый над востоком Украины беспилотник миссии ОБСЕ. Инцидент произошел 27 сентября над территорией, которая контролируется ДНР и ЛНР. Вывод о причастности России был сделан, исходя из информации, которую собрала мониторинговая миссия.
Германия и Франция обвинили Россию и самопровозглашенные республики Донбасса в атаке на беспилотник миссии ОБСЕ. Об этом говорится в совместном заявлении Парижа и Берлина.
Как пишет Газета.ру, в документе говорится, что беспилотник сбили 27 октября над территорией, которую контролируют ДНР и ЛНР - неподалеку от поселка Нижнекрынское.
Вывод о причастности России к инциденту в Париже и Берлине сделали, исходя из информации, которую собрала мониторинговая миссия.
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