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Самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией

10:37
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Самолету авиакомпании Air France пришлось вернуться в аэропорт Парижа из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России. По предварительным данным, произошла компьютерная ошибка.

Самолет французской авиакомпании Air France, выполняющий рейс Париж-Хошимин (Вьетнам), вернулся в аэропорт французской столицы из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России, об этом пишет "Газета.ru".

Пассажиры и капитан самолета рассказали, что ранее не сталкивались с подобными ситуациями.

В свою очередь в авиакомпании Air France подтвердили, что самолет был вынужден вернуться в Париж, но не уточнили почему отсутствовало разрешение. Предположительно, это произошло из-за компьютерной ошибки.

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