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В Крыму отпустили задержанного за браконьерство украинского капитана

10:53
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого и еще двух украинских моряков выпустили из СИЗО Симферополя. Теперь, как надеются правозащитники, будет легче вести переговоры по возвращению на родину российского капитана Владимира Горбенко.

Капитан задержанного за браконьерство у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий и два украинских рыбака освобождены из СИЗО по решению следователя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на регионального омбудсмена Людмилу Лубину.

"Вчера два украинских рыбака Кондратюк и Морозов и капитан украинского судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий освобождены из-под стражи. Слава богу, сидеть рыбакам в СИЗО, я считаю, нечего", - сказала правозащитница.

Решение об освобождении украинских моряков следователь принял после обращения Лубиной, российского омбудсмена Татьяны Москальковой и бывшего украинского омбудсмена Нины Карпачевой. Это шаг навстречу урегулированию ситуации и возможному обмену на капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко, которого удерживают на Украине.

По словам Лубиной, украинские моряки пока останутся в Крыму до решения вопроса о возвращении домой.

Членов экипажа судна "ЯМК-0041" российские пограничники задержали в мае этого года западнее мыса Тарханкут за незаконный вылов камбалы-калкан, добыча которой запрещена. В Крыму на судно был наложен арест, а в отношении капитана - гражданина Украины Виктора Новицкого - было возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

На этой неделе Киев отпустил семерых членов экипажа российского судна "Норд". Взамен Украина получила семерых своих моряков, четверо из которых являются членами экипажа "ЯМК-0041". Правозащитники ранее выразили надежду, что состоявшийся обмен откроет дорогу для дальнейших переговоров о судьбе капитанов.

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