Акция в поддержку Вышинского прошла в Москве перед приездом генсека ОБСЕ

Массовые митинги, акции протеста и требования международных организаций. Ускорить расследование и освободить Кирилла Вышинского призывает ОБСЕ, Союз журналистов и МИД России. Накануне Херсонский суд постановил, что руководитель "РИА Новости Украина" останется под стражей до конца декабря.

- Свободу Кириллу Вышинскому!

Этот пикет (см. видео) состоялся утром у дома приемов МИД, где проходит встреча Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Не исключено, что арест руководителя "РИА Новости Украина" будет обсуждаться в ходе переговоров, передает "ТВ Центр".

Пока же правосудие по-украински свершилось. Кирилл Вышинский остается под стражей до 28 декабря. Примечательно, что произошло это накануне Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден специальной резолюцией Генассамблеи ООН в 2013 году.

"В этот день мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Он продолжает удерживаться под стражей с момента ареста по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене. Я напомню, вся история длится с мая этого года. Журналисты имеют право на свободу выражения своих взглядов и мнений. И ни при каких обстоятельствах не должны быть мишенью в связи со своей профессиональной деятельностью", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Озабоченность судьбой Кирилла Вышинского выражает представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Накануне заседания херсонского суда он призывал ускорить расследование и выпустить журналиста из тюрьмы. Состоявшимся судебным заседанием Дезир разочарован.

"Я вновь повторяю свой призыв к украинским властям ускорить расследование в отношении Вышинского и освободить журналиста. Журналисты имеют право выражать особые мнения и освещать вопросы, которые могут считаться противоречивыми, чувствительными или неприятными, не опасаясь никаких ответных мер за это", - подчеркнул Дезир.

Но, судя по тому, как развиваются события, украинская правоохранительная машина сделает все, чтобы Вышинский оставался под арестом как можно дольше. Ни он, ни его защита не имеют возможности полноценно ознакомиться с материалами дела. К нему не допускают российских дипломатов. Мотивируют это тем, что у Вышинского украинское гражданство, хотя он отказался от него еще в июне. Не оказывают журналисту и необходимой медицинской помощи, хотя ему неоднократно становилось плохо во время заседаний суда. Добиваться обследования Вышинского независимыми врачами намерена уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Я готова ходатайствовать перед международными органами еще раз для того, чтобы ему провели это обследование. Слабая надежда теплилась, что конструктивные силы Украины, а они есть и в правоохранительных органах, примут единственно справедливое решение об освобождении Кирилла Вышинского из-под стражи", - сказала она.

Акция солидарности с Кириллом Вышинским проходит в эти минуты и у посольства Украины. Участники держат в руках плакаты "Волю Вышинскому" и катушки белых ниток, которые символизируют то, что дело против журналиста с самого начала было сфабриковано.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".