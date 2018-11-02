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Боевики готовят в Сирии провокации с использованием химоружия

11:37
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Террористы планируют использовать отравляющее вещество для инсценировки применения сирийскими правительственными силами химического оружия против мирного населения. Об этом сообщили в российском Центре по примирению.

Появились новые данные о подготовке террористами в Сирии провокаций с применением химоружия, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, боевики доставили две ёмкости с хлором в ещё один населённый пункт. На этот раз - в 20 километрах к западу от Хамы.

Использовать яд радикалы намереваются в ходе инсценировки атаки на мирных жителей. Ответственность за которую на Западе, по традиции, возложат на официальный Дамаск.

На днях бочки, предположительно, тоже с хлором привезли в провинцию Алеппо. Туда же прибыли пресловутые "Белые каски" и уже начали съёмки постановочных видеороликов для провокации.

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