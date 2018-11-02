Лавров и генсек ОБСЕ провели встречу в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия полностью поддерживает настрой генсека ОБСЕ Томаса Гремингера на формирование позитивной повестки дня в ОБСЕ и на использование этой организации для восстановления доверия и налаживания партнерства в Европе.

В Москве проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера. Это уже четвёртая встреча в таком формате в текущем году, впереди - Совет министров иностранных дел в начале декабря в Милане, передает "ТВ Центр".

Подготовка к итоговому заседанию - одна из важных тем сегодняшнего дня. Кроме того, в планах - обсуждение ситуации на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Томас Гремингер отметил необходимость вернуть доверие и сотрудничество в международные отношения. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия полностью поддерживает настрой генсека ОБСЕ и придает развитию сотрудничества в рамках организации большое значение.

"Мы полностью поддерживаем ваш настрой на формирование позитивной повестки дня в ОБСЕ, на использование этой организации - уникальной в своем роде - для восстановления доверия и налаживания партнерства в Европе. Для этого, конечно, предстоит немало сделать - в том что касается давно назревших реформ в ОБСЕ с целью исправить давно обозначившиеся дисбалансы в ее работе. Обеспечить ее объективность, беспристрастность, как того и требуют основополагающие документы нашей организации", - заявил Лавров.