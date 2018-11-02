ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров и генсек ОБСЕ провели встречу в Москве

11:38
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия полностью поддерживает настрой генсека ОБСЕ Томаса Гремингера на формирование позитивной повестки дня в ОБСЕ и на использование этой организации для восстановления доверия и налаживания партнерства в Европе.

В Москве проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера. Это уже четвёртая встреча в таком формате в текущем году, впереди - Совет министров иностранных дел в начале декабря в Милане, передает "ТВ Центр".

Подготовка к итоговому заседанию - одна из важных тем сегодняшнего дня. Кроме того, в планах - обсуждение ситуации на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Томас Гремингер отметил необходимость вернуть доверие и сотрудничество в международные отношения. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия полностью поддерживает настрой генсека ОБСЕ и придает развитию сотрудничества в рамках организации большое значение.

"Мы полностью поддерживаем ваш настрой на формирование позитивной повестки дня в ОБСЕ, на использование этой организации - уникальной в своем роде - для восстановления доверия и налаживания партнерства в Европе. Для этого, конечно, предстоит немало сделать - в том что касается давно назревших реформ в ОБСЕ с целью исправить давно обозначившиеся дисбалансы в ее работе. Обеспечить ее объективность, беспристрастность, как того и требуют основополагающие документы нашей организации", - заявил Лавров.

Читайте также:
Главное сегодня
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение