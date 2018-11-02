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Двое погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье

10:53
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Подмосковье столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Причины аварии устанавливаются.

Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Московской области, об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла на 23-м километре автодороги Чехов-Кресты. Столкнулись автомобиль ВАЗ и грузовик.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняются причины аварии.

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