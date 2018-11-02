Двое погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье

В Подмосковье столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Причины аварии устанавливаются.
Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Московской области, об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Авария произошла на 23-м километре автодороги Чехов-Кресты. Столкнулись автомобиль ВАЗ и грузовик.
На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняются причины аварии.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) 2 ноября 2018 г.
В 08:51 на 23 км автодороги « Чехов-Кресты» произошло столкновение транспортных средств. В результате аварии 2 человека погибло и 2 ранено. ❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД!