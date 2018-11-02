Трамп рассказал, как часто он говорит правду

Дональд Трамп, похоже, готов разыграть новую партию на мировой арене. США берут курс на сближение с Китаем. Теперь Вашингтон намерен противодействовать тирании в Латинской Америке. Сенсационное заявление сделал глава Белого дома и относительно каравана мигрантов.

Град американских санкций на этот раз готовятся пережить страны Латинской Америки. Против властей Венесуэлы ограничения уже введены - по заявлениям американской разведки "режим Мадуро" незаконно экспортировал золото в Турцию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На очереди - Никарагуа и Куба. В списке 25 компаний, связанных с армией и разведслужбами. Им запретят любые коммерческие отношения с Соединёнными Штатами. Довольно своеобразный способ спасти - как сам же Джон Болтон и выразился - "переживающие глубокий кризис" экономики.

"Эта тройка тираний - от Гаваны до Каракаса и Манагуа - стала причиной невообразимых человеческих страданий, нестабильности в регионе. При президенте Трампе США предпримут прямые меры против всех трех режимов, чтобы защитить закон, свободы и основы человеческого достоинства", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Пока же защищать приходится свои южные границы. В сторону США сейчас направляется сразу несколько караванов мигрантов из Центральной Америки - это более четырех тысяч человек. Чтобы не допустить нелегалов в страну американский президент готов выставить на границе 15 тысяч военных. А после того как на днях мигранты закидали камнями мексиканских пограничников и вовсе заявил, что готов приравнять камни к огнестрельному оружию.

"Если мигранты продолжат кидать камни или булыжники в пограничников, мы будет расценивать это как применение огнестрельного оружия и отвечать самым жёстким образом. Здесь нет большой разницы, когда вы получаете камнем в лицо. Это насилие, самая настоящая жестокость", - сказал Трамп.

Цифры на счётчике госдолга тем временем неумолимо приближаются к отметке 21,7 триллиона долларов - "слишком много", даже по признанию самого президента Трампа. В ближайшее время Белый дом собирается начать выплаты. Вопрос в том, откуда взять эти деньги, когда расходы на оборонку растут, а налоговые поступления в бюджет сокращаются. Под нож, вероятнее всего, пойдут социальные программы. Такое мнение приводит политическое издание The Hill.

"Республиканцы приводят в действие свой план по уничтожению программ медицинского страхования, помощи нуждающимся и социального обеспечения. На них полагаются пожилые люди и семьи. За последнее время дефицит этих программ вырос на два триллиона долларов", - говорится в заметке.

Часть средств может принести и торговое соглашение с Китаем - главным кредитором страны. Вашингтон, похоже, готов пересмотреть свою санкционную политику в отношении Пекина и пойти на сделку. Выступая перед сторонниками в штате Миссури, Дональд Трамп похвалился, что Китай наравне с другими странами вновь начал уважать США. А если бы не его личные усилия в переговорах с Кореей, то мир сейчас и вовсе находился в состоянии ядерной войны. В этот же день, уже в эфире телеканала ABC, журналисты спросили Трампа о том, как часто ему приходится лгать, президент ответил, что говорит правду - по мере возможности.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".