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Собянин анонсировал скорое открытие станции метро "Беломорская"

12:00
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Москве близится к завершению строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии столичного метрополитена - она заработает уже в конце этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция "Беломорская" Замоскворецкой линии столичного метрополитена откроется уже в конце этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он проинспектировал ход масштабного строительства.

Новая станция возводится между "Речным вокзалом" и "Ховрино", она готова уже на 85%, передает "ТВ Центр". "Беломорская" не только улучшит транспортное обслуживание более 140 тысяч человек, но и значительно разгрузить соседние ветки и транспортно-пересадочные узлы.

Современная, оборудованная всем необходимым. Отдельного внимания заслуживает дизайн станции. Подвесные потолки цвета морской волны, стены из белого мрамора и пол из сибирского гранита. Над внешним видом станции трудились лучшие архитекторы города.

"Многие жители начали говорить - Сергей Семенович, что это за безобразие такое, метро прошло мимо нас, и мы вынуждены теперь ездить либо на "Ховрино", либо на "Речной вокзал" - и так переполненные станции. Решение было очень трудное, потому что восстановить строительство очень тяжело технологически. Но, тем не менее, мы такое решение приняли и, слава богу, стройка через несколько месяцев закончится", - заявил Собянин.

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Строительство станции метро "Беломорская"
Строительство станции метро "Беломорская"
Строительство станции метро "Беломорская"
Строительство станции метро "Беломорская"
Строительство станции метро "Беломорская"
Строительство станции метро "Беломорская"
Станция метро "Беломорская"
Станция метро "Беломорская"
Строительство станции метро "Беломорская"
Строительство станции метро "Беломорская"
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