Собянин анонсировал скорое открытие станции метро "Беломорская"

В Москве близится к завершению строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии столичного метрополитена - она заработает уже в конце этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция "Беломорская" Замоскворецкой линии столичного метрополитена откроется уже в конце этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он проинспектировал ход масштабного строительства.

Новая станция возводится между "Речным вокзалом" и "Ховрино", она готова уже на 85%, передает "ТВ Центр". "Беломорская" не только улучшит транспортное обслуживание более 140 тысяч человек, но и значительно разгрузить соседние ветки и транспортно-пересадочные узлы.

Современная, оборудованная всем необходимым. Отдельного внимания заслуживает дизайн станции. Подвесные потолки цвета морской волны, стены из белого мрамора и пол из сибирского гранита. Над внешним видом станции трудились лучшие архитекторы города.

"Многие жители начали говорить - Сергей Семенович, что это за безобразие такое, метро прошло мимо нас, и мы вынуждены теперь ездить либо на "Ховрино", либо на "Речной вокзал" - и так переполненные станции. Решение было очень трудное, потому что восстановить строительство очень тяжело технологически. Но, тем не менее, мы такое решение приняли и, слава богу, стройка через несколько месяцев закончится", - заявил Собянин.