В Кемеровской области выходили сбившегося с курса миграции пеликана

Летел на юг, а оказался в Кемеровской области. Там на берегу реки нашли пеликана. Теперь спасти редкую птицу помогает весь город, продолжить перелёт в тёплые края в этом году ей уже не удастся.

Светлана Пацуло нашла теплолюбивого птенца пеликана на реке Алчедат. И не смогла пройти мимо. Сначала пыталась выходить его сама, но содержать его оказалась слишком дорого. Птица съедала по ведру рыбы в день. И выглядел пеликан не совсем здоровым. Поэтому женщина решила обратиться к специалистам. В центр помощи диких животных при Кемеровском университете. Там поставили диагноз – истощение, сообщает "ТВ Центр".

"В фауне России два вида пеликанов. Это вообще южные птицы и у нас на самых-самых границах иногда встречаются. Это пеликан кудрявый и пеликан розовый. Но молодые птицы достаточно похожи, поэтому даже вчера мы сомневались, кто из них. Но все-таки пришли к выводу, что это пеликан кудрявый. Он встречается немножечко чаще", - сообщил заведующий кафедрой биобразования и биоресурсов КемГУ Николай Скалон.

Определить пол пеликана в юном возрасте практически невозможно. Но орнитологи предварительно назвали птицу Борисом. Последний раз его сородич - кудрявый пеликан - залетал в Кемерово десять лет назад. А розовый и вовсе был замечен на юге Западной Сибири - три десятилетия назад. В этом году пеликанов увидели и жители Алтая. Туда залетели шесть птенцов. Ученые предполагают, что Борис может быть из этой же стаи. Их мог сбить с курса миграции в южные края и разлучить сильный осенний ветер.

"Вместо того, чтобы полететь на юг, юго-запад они сбились с пути и полетели на северо-восток. Такое случается иногда и, как правило, птицы обречены на гибель", - заявил Скалон.

Но встреча с человеком в таких случаях - это шанс для спасения. Пятимесячного Бориса планируют откормить, а потом передать в специальный центр на Алтае, где есть условия для содержания таких краснокнижных пернатых. Орнитологи надеются весной вернуть птицу в природу.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".