США вывели восемь стран из-под нефтяных санкций против Ирана

Вашингтон освободил Индию, Японию, Южную Корею, Китай и еще четыре страны от соблюдения санкций против Ирана. Взамен эти государства должны будут сократить импорт иранской нефти.

Соединенные Штаты согласились пойти на уступки в отношении восьми стран, чтобы они могли продолжать импорт нефти из Ирана, несмотря на санкции в его отношении. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Источник журналистов в американской администрации уточнил, что США разрешили продолжать закупки иранской нефти Японии, Индии и Южной Корее. Кроме того, в группу из восьми стран вошел Китай, но с ним переговоры еще продолжаются. Остальные четыре государства в публикации не называются.

По словам собеседника Bloomberg, освобождение от санкции предоставлено, чтобы не способствовать росту цен на сырье. В обмен восемь стран обязались сокращать импорт иранской нефти. Ожидается, что официально об освобождениях от антииранских санкций будет объявлено в пятницу, 2 ноября.

С большой доли вероятности в список могла попасть Турция. В середине октября сообщалось, что государственная нефтеперерабатывающая компания этой страны Turpas вела переговоры с властями США, чтобы иметь возможность закупать иранскую нефть. О необходимости импорта иранской нефти говорили и представители турецкого руководства.

При этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в пятницу рассказал, что писем из Белого дома Анкара пока не получала. "Однако мы в курсе слухов о том, что будем выведены из-под антииранских санкций", - сказал чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Первая часть санкций начала действие еще в августе, а оставшиеся ограничения вступят в силу 4 ноября.