В Китае 13 человек погибли из-за ссоры водителя автобуса и пассажирки

Драка между водителем автобуса и пассажиркой привела к гибели 13 человек в Китае, сообщает РИА Новости.

Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM