ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае 13 человек погибли из-за ссоры водителя автобуса и пассажирки

11:47
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Ссора пассажирки и водителя стала причиной падения автобуса в реку в Китае. Женщина проехала свою остановку и попросила остановить в неположенном месте. Услышав отказ, она набросилась на водителя. Тот потерял управление, автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку. Погибли 13 человек.

Драка между водителем автобуса и пассажиркой привела к гибели 13 человек в Китае, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло 28 октября в городе Чунцин. 48-летняя китаянка по фамилии Лю пропустила свою остановку и попросила водителя остановить в неположенном месте. В тот день автобус отклонился от привычного маршрута, о чем водитель предупредил заранее по громкой связи. Однако женщина либо не поняла, либо не услышала этой информации и проехала свою остановку.  

Она потребовала остановить автобус, но водитель не мог это сделать, так как транспортное средство уже въехало на мост, где не было оборудованных остановок. Тогда женщина начала кричать и набросилась на водителя. Тот, в свою очередь, начал защищаться и потерял управление. В результате автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку Янцзы.

В момент аварии скорость автобуса составляла 51 километр в час. Водитель был психически здоров и за несколько дней до рейса не употреблял алкоголь. Автобус прошел техническую проверку. Таким образом, причиной аварии стала именно эта ссора. Согласно первоначальной версии, ДТП произошло по вине женщины-водителя легкового автомобиля.

Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Читайте также:
Главное сегодня
Китай
Китай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение