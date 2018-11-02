В Китае 13 человек погибли из-за ссоры водителя автобуса и пассажирки

Ссора пассажирки и водителя стала причиной падения автобуса в реку в Китае. Женщина проехала свою остановку и попросила остановить в неположенном месте. Услышав отказ, она набросилась на водителя. Тот потерял управление, автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку. Погибли 13 человек.

Драка между водителем автобуса и пассажиркой привела к гибели 13 человек в Китае, сообщает РИА Новости.

Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM — People's Daily,China (@PDChina) 2 ноября 2018 г.

ЧП произошло 28 октября в городе Чунцин. 48-летняя китаянка по фамилии Лю пропустила свою остановку и попросила водителя остановить в неположенном месте. В тот день автобус отклонился от привычного маршрута, о чем водитель предупредил заранее по громкой связи. Однако женщина либо не поняла, либо не услышала этой информации и проехала свою остановку.

Она потребовала остановить автобус, но водитель не мог это сделать, так как транспортное средство уже въехало на мост, где не было оборудованных остановок. Тогда женщина начала кричать и набросилась на водителя. Тот, в свою очередь, начал защищаться и потерял управление. В результате автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку Янцзы.

В момент аварии скорость автобуса составляла 51 километр в час. Водитель был психически здоров и за несколько дней до рейса не употреблял алкоголь. Автобус прошел техническую проверку. Таким образом, причиной аварии стала именно эта ссора. Согласно первоначальной версии, ДТП произошло по вине женщины-водителя легкового автомобиля.

Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.