Депутата от "Справедливой России" задержали по обвинению в вымогательстве

В Московской области задержали депутата Рузского городского округа Максима Уварова - лидера местного отделения "Справедливой России". В самой партии к доводам обвинения относятся скептически.

Депутата Рузского городского округа Московской области Максима Уварова, представляющего "Справедливую Россию", задержали по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

По словам собеседника агентства, в отношении Уварова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, более одного миллиона рублей).

Уваров возглавляет местное отделение "Справедливой России". Летом прошлого года его лишили мандата из-за сокрытия сведений о доходах, однако затем через суд мандат Уварова был восстановлен.

Вице-спикер Мособлдумы Игорь Чистюхин, возглавляющий подмосковное отделение "Справедливой России", подтвердил задержание Уварова, однако отметил, что обстоятельства произошедшего пока неизвестны. "Он даже еще пока не встретился со своим адвокатом. На сегодняшний момент мы подготовили от регионального отделения для суда характеристику", - сказал Чистюхин.

Он также добавил, что Уваров всегда занимал активную позицию и выступал против щелкановской свалки. "Мы будем реагировать в зависимости от того, что вменяют Максиму в вину и насколько убедительные аргументы будут предъявлены", - добавил собеседник агентства.