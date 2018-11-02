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Кремль не считает судьбу Вышинского предметом торга

12:49
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Обмен украинского журналиста Романа Сущенко, которого спецслужбы обвиняют в сборе секретных данных о Вооруженных силах России, на Кирилла Вышинского невозможен. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вышинский был задержан за журналистскую деятельность, что является нарушением принципа свободы прессы.

Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобожден, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это не тема для обменов. Так Песков ответил на вопрос, возможен ли обмен Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко.

"Это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы. Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", - приводит слова представителя Кремля агентство "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что российские журналисты на Украине не имеют возможности появляться в эфире центральных телеканалов, в отличие от украинских коллег, которые регулярно становятся героями на отечественном ТВ.

Кирилл Вышинский был арестован 15 мая по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене. К нему не пускают российских дипломатов, ссылаясь на украинское гражданство журналиста. Освобождения Вышинского требуют в ОБСЕ.

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