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Черный ящик упавшего в Индонезии самолета развалился на части

13:05
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Корпус, двигатель и шасси упавшего в Яванское море самолета Boeing 737 найдены. Чтобы поднять все обломки лайнера на поверхность, потребуется привлечь тяжелую технику. Отмечается, что фюзеляж практически полностью разрушен. В неисправном состоянии находится черный ящик самолета - он развалился на две части.

Индонезийские спасатели обнаружили на дне Яванского моря корпус упавшего Boeing 737, он практически полностью разрушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителя ВМС Индонезии Юдо Маргоно, на месте крушения нашли множество обломков, двигатель и шасси. Для поднятия на поверхность всех частей принадлежащего авиакомпании Lion Air самолета власти планируют привлечь тяжелую технику.

Накануне водолазы подняли на поверхность бортовой самописец лайнера. Как оказалось, устройство сильно пострадало во время крушения - фактически черный ящик развалился на две части. Специалисты продолжают работу над извлечением находящейся внутри информации. Одновременно спасатели пытаются засечь сигналы речевого самописца.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял в понедельник рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

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