США намерены ввести санкции против причастных к убийству журналиста Хашогги

США потребуется несколько недель, чтобы собрать необходимую информацию для введения санкций в отношении лиц, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

США собираются ввести санкции в отношении лиц, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает РИА Новости.

"Мы рассматриваем введение санкций в отношении людей, которых мы смогли идентифицировать на сегодня как причастных к этому убийству. У нас уйдет, наверное, еще несколько недель, чтобы собрать достаточно свидетельств для введения санкций, но, думаю, мы сможем дойти до этого", - заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Он добавил, что Вашингтон не позволит остаться этому преступлению без ответа.

О пропаже Хашогги стало известно 2 октября после того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Несколько недель Эр-Рияд выдвигал противоречивые версии его исчезновения. Однако Королевство было вынуждено признать, что журналист был убит в результате спланированной операции.

Позднее были задержаны подозреваемые в причастности к убийству Хашогги. Среди них - члены саудовской делегации, которая в составе 15 человек в день убийства журналиста находилась в генконсульстве. Кроме того, многие подозревают в причастности к убийству журналиста саудовского кронпринца Мохаммеда бен Салмана Аль Сауда.