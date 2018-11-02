Путин и лидер Кубы на переговорах в Москве обсудили ВТС

Президент России Владимир Путин встретился в пятницу в Кремле с новым лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который впервые посещает Россию с официальным визитом. Лидеры обсудили торгово-экономические связи, а также военно-техническое сотрудничество.

В пятницу Владимир Путин в Кремле принял кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля Бурмудеса, который по приглашению президента впервые находится в России с официальным визитом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Центральной темой переговоров стало стратегическое партнёрство Москвы и Гаваны. Прежде всего, это торгово-экономические связи, а также военно-техническое сотрудничество. Как подчеркнул Путин, Россия и Куба давно поддерживают дружественные отношения. У наших стран близкие подходы не только по двусторонней тематике, но и по ключевым вопросам мировой повестки.

"Это Ваш первый визит за границу в качестве главы государства и первый визит в этом качестве в Россию. Я очень рад Вас видеть, иметь возможность продолжить наш диалог, который уже начался некоторое время назад. Отношения между Россией и Кубой складывались десятилетиями и изначально были отмечены особым стратегическим характером. Нас объединяют дружба, взаимная поддержка, помощь", - сказал Владимир Путин.

"Для Кубы этот визит имеет большое значение. У нас, действительно, братские отношения. И мы намерены и дальше их развивать в этом ключе. И хочется отметить лично Ваш вклад в укрепление сотрудничества Гаваны и Москвы", - заявил на встрече Мигель Диас-Канель Бермудес.