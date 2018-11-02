СК возбудил уголовное дело после пожара на нижегородской базе отдыха

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после крупного пожара в доме отдыха. Неизвестной остается судьба десятилетнего ребенка, его поиски продолжаются. Специалисты обследуют разрушенные конструкции. Огонь вспыхнул ночью и за считанные минуты полностью уничтожил деревянную постройку.

Вот все, что осталось от трёхэтажного деревянного коттеджа на базе отдыха в деревне Соболиха Нижегородской области (см. видео). Пожар тушили почти четыре часа. Он начался рано утром в пятницу.

В доме в тот момент находились 14 детей и двое взрослых. Именно они до приезда пожарных смогли вывести 11 детей со второго этажа. Три мальчика были на третьем. Двое из них успели спастись. Но судьба одного десятилетнего ребёнка до сих пор остаётся неизвестна - его поиски продолжаются, передает "ТВ Центр". Спасатели разбирают завалы.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", а также "Причинение смерти по неосторожности", - заявила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Нижегородской области Юлия Склярова.

По информации следствия, с 28 октября здесь отдыхали 14 школьников из Нижнего Новгорода, Нижегородской области и Москвы. Их родители купили путёвки через местную турфирму. Один из пострадавших - это ребенок - обратился за помощью к медикам: у него ожог верхних дыхательных путей. После пожара всех эвакуировали. База отдыха частная, и, по словам владельца, официально работает с 2015 года, однако при этом зарегистрирована как частное строение.

"Пока никакой информации нет. Не хотел бы делать выводов и давать пояснений, пока нет официального расследований", - сказал владелец строения Алексей Резников.

После того, как спасатели завершат разбор конструкций, к работе на месте сгоревшего коттеджа приступят следователи. Им предстоит оценить действия сотрудников турфирмы и лиц, ответственных за противопожарную безопасность на базе отдыха. Расследование продолжается.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".