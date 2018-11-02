В Астане состоялось заседание Совета глав правительств СНГ

В Астане прошло заседание Совета глав правительств СНГ. Традиционно оно состоялось в узком и расширенном форматах. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов.

В Астане в пятницу состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Россию на переговорах представляет премьер-министр Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Уже состоялись встречи в узком составе и при участии делегаций. Особое внимание уделили торгово-экономическому взаимодействию внутри содружества. Обсуждались совместные проекты в космической отрасли, атомной энергетике, экологии и гуманитарной сфере.

Еще одна важная тема - защита авторских прав на территории СНГ. По итогам заседания был подписан ряд многосторонних соглашений.