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В Астане состоялось заседание Совета глав правительств СНГ

14:52
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Астане прошло заседание Совета глав правительств СНГ. Традиционно оно состоялось в узком и расширенном форматах. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов.

В Астане в пятницу состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Россию на переговорах представляет премьер-министр Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Уже состоялись встречи в узком составе и при участии делегаций. Особое внимание уделили торгово-экономическому взаимодействию внутри содружества. Обсуждались совместные проекты в космической отрасли, атомной энергетике, экологии и гуманитарной сфере.

Еще одна важная тема - защита авторских прав на территории СНГ. По итогам заседания был подписан ряд многосторонних соглашений.

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