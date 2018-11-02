В Крыму объяснили, почему семья пострадавшей в Керчи студентки не получила компенсацию

Крымский Минтруд опроверг информацию о том, что семья одной из пострадавших в керченском колледже не получила компенсацию. В ведомстве заверили, что родственники студентки могут прийти за выплатой в банк в любое время.

Семьи всех пострадавших при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже получили материальную помощь, заявил в беседе с ТАСС замминистра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский. По его словам, в числе получивших помощь значится и семья Калиниченко - одной из пострадавших в трагедии.

Ранее в интервью "Московскому комсомольцу" Юрий Калиниченко заявил, что его семья не получила обещанной государством помощи после того, как его дочь лишилась ступни в результате трагедии в Керчи. Он рассказал, что крымские чиновники принципиально отказались переводить деньги, потому что "семья у пострадавшей неблагополучная", а отец - алкоголик.

"На данный момент все люди, которые были включены в распоряжение, получили региональные выплаты. Это 52 человека, они получили по 500 тысяч рублей. Все семьи получили выплаты, также родственников бесплатно отправили к пострадавшим детям и предоставили им жилье", - заверил Михалевский.

Публикацию в СМИ также прокомментировала замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось. "Эта семья получила эту выплату. Пятьсот тысяч рублей из республиканского бюджета были перечислены на счет пострадавшей 26 октября. Деньги были в Керчи на расчетном счете РНКБ, но когда папа уехал в Москву, эти деньги были переведены в московский филиал РНКБ. Чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление", - пояснила Елена Лось (цитата по РИА "Новости").

Ситуация вокруг выплаты семье Калиниченко в пятницу обсуждалась даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что выполнение поручений президента Владимира Путина по выплате компенсаций "контролируются по линии контрольного управления". При этом он отметил, что "тревожных сигналов" на этот счет не поступало.

17 октября студент четвертого курса политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу. По последним данным, погибли 20 человек, более 60 пострадали. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. В больницах до сих пор остаются более 40 пострадавших, из них 12 были перевезены на лечение в Москву.