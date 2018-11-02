Арестованы двое подозреваемых в изнасиловании уфимского дознавателя

Суд арестовал двух фигурантов дела об изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделе полиции. Это экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев и экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Башкирии Салават Галиев.

Обновление (от 14:35 по мск): заключен под стражу второй фигурант дела о групповом изнасиловании - экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Башкирии подполковник Салават Галиев​.

Кировский районный суд в Уфе заключил под стражу до 31 декабря первого фигуранта дела об изнасиловании дознавателя, сообщает ТАСС.

Им стал экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району подполковник Эдуард Матвеев. Заседание проходило в закрытом режиме.

В ночь на 30 октября в здании отдела полиции по Уфимскому району произошло групповое изнасилование 23-летней девушки-дознавателя. Подозреваемыми по делу проходят 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району республики. Они уволены из органов.