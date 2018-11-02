В Подмосковья судят судмедэксперта по делу Алеши Шимко

Щелковский суд Московской области начал рассматривать по существу дело Михаила Клеймёнова. Это судмедэксперт, который обнаружил большую дозу алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика. Позже было установлено, что это неправда. Мужчину обвиняют в халатности.

Имя Михаила Клейменова стало широко известно полтора года назад после того, как были опубликованы результаты судебной медицинской экспертизы. Она проводилась в ходе расследования ДТП, повлекшего смерть 6-летнего Алёши Шимко под колесами автомобиля, напоминает "ТВ Центр".

Авария произошла во дворе дома в Балашихе в апреле прошлого года. Тогда в крови ребёнка обнаружили фантастическую дозу алкоголя — 2,7 промилле. Следовательно, он должен был выпить натощак 200 граммов водки и находиться в коме. Потребовалось повторное исследование проб, этим занимались сразу 18 специалистов Минздрава и Минобороны, чтобы доказать - мальчик был трезв.

Комиссия пришла к выводу: Клейменов по халатности использовал загрязненный спиртосодержащими бактериями инструмент - черпак, таким образом, получил ложные результаты. С этим совершенно не согласен отец погибшего мальчика Роман Шимко. Мужчина убеждён, что имел место преступный сговор и добивается переквалификации дела на статью "Подлог".

"Он сядет! Если не через суд, то через ЕСПЧ. И не один он. Это и следователи, и врачи, и несколько судмедэкспертов, которые ставили подписи", - возмущается Роман Шимко.

В случае если вина Михаила Клейменова будет доказана, эксперту грозит год исправительных работ, либо три месяца ареста или денежный штраф. Ранее к 3 годам колонии-поселения в рамках этого дела была приговорена виновница ДТП Ольга Алисова .

Егор Киселев, "ТВ Центр".