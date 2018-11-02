Строительная готовность станции метро "Беломорская" составляет 85%

Строительство станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии завершится до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с местными жителями глава города осмотрел строящуюся станцию. Он рассказал горожанам, насколько сложно было возводить станцию на действующей ветке, а также как изменятся маршруты наземного транспорта после запуска метро.

Огромные ковши экскаваторов вгрызаются в землю. Рабочие рассредоточены по всей площади будущей станции метро. Даже стук лопат звучит вполне музыкально. Процесс непростой: работать приходится на уже действующем отрезке, по которому ходят поезда, отмечает "ТВ Центр".

​"В зоне действующего метрополитена, где мы сейчас находимся, можно вести работы только по ночам. На сегодняшний день основные конструкции выполнены в полном объеме. Отделочные работы завершены практически на 80%. Инженерные системы примерно на этот же процент. Ведутся пусконаладочные работы, которые должны завершиться в ноябре", - говорит заместитель директора по строительству АО "Мосинжпроект" Александр Мягков.

​Вдохновлялись дизайнеры, конечно, Белым морем. Продумали и специальную цветовую гамму и светодиодные инсталляции, которые будут создавать иллюзию северного сияния. На платформе не хватает только пронизывающего ветра. Природу севера пытались раскрыть в деталях: полы облицованы серым "сибирским" гранитом, колонны из белого мрамора - словно заснеженные сопки, а потолок покрыт темно-синей краской как напоминание о полярной ночи. Посмотреть на новую станцию смогли местные жители, прогулялись вместе с мэром столицы.

​"Многие жители начали говорить — Сергей Семенович, что это за безобразие такое — метро прошло мимо нас и мы вынуждены теперь ездить либо на "Ховрино", либо на "Речной вокзал", и так переполненные станции. Теперь, честно говоря, решение было очень трудное, потому что восстановить строительство очень тяжело технологически. Но, тем не менее, мы такое решение приняли и слава богу стройка через несколько месяцев закончится. И огромный район получит свою станцию метро, и будут ближе к центру города", - говорит Сергей Собянин.

​Опасения, что во время стройки могут пострадать ближайшие дома, явно в прошлом. Фасады отремонтировали, а территорию вокруг будущей станции благоустроили. А довольные жители уже пытаются посчитать, насколько сократится их ежедневная поездка на работу или учебу. Новая станция существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Левобережного и Ховрино, и сделает город доступнее для 140 тысяч человек.

​"Уже на "Речном вокзале" мы видим, что в полтора раза уменьшилось количество. Ну а после того, когда сделаем ТПУ "Ховрино", и сделаем автовокзал, еще количество пассажиров и автобусов уменьшится на "Речном вокзале". Это такое серьезное изменение трафика будет, в лучшую сторону", - уверен мэр.

​В таком объеме как сейчас в столице метро не строили никогда - программа самая масштабная за всю 80-летнюю историю подземки. Новую станцию "Беломорская" планирует запустить в эксплуатацию уже в конце этого года.

​​Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Александр Савин, Александр Терентьев. "ТВ Центр".