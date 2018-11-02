Строительная готовность станции метро "Беломорская" составляет 85%

Строительство станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии завершится до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с местными жителями глава города осмотрел строящуюся станцию. Он рассказал горожанам, насколько сложно было возводить станцию на действующей ветке, а также как изменятся маршруты наземного транспорта после запуска метро.
Огромные ковши экскаваторов вгрызаются в землю. Рабочие рассредоточены по всей площади будущей станции метро. Даже стук лопат звучит вполне музыкально. Процесс непростой: работать приходится на уже действующем отрезке, по которому ходят поезда, отмечает "ТВ Центр".
"В зоне действующего метрополитена, где мы сейчас находимся, можно вести работы только по ночам. На сегодняшний день основные конструкции выполнены в полном объеме. Отделочные работы завершены практически на 80%. Инженерные системы примерно на этот же процент. Ведутся пусконаладочные работы, которые должны завершиться в ноябре", - говорит заместитель директора по строительству АО "Мосинжпроект" Александр Мягков.
Вдохновлялись дизайнеры, конечно, Белым морем. Продумали и специальную цветовую гамму и светодиодные инсталляции, которые будут создавать иллюзию северного сияния. На платформе не хватает только пронизывающего ветра. Природу севера пытались раскрыть в деталях: полы облицованы серым "сибирским" гранитом, колонны из белого мрамора - словно заснеженные сопки, а потолок покрыт темно-синей краской как напоминание о полярной ночи. Посмотреть на новую станцию смогли местные жители, прогулялись вместе с мэром столицы.
"Многие жители начали говорить — Сергей Семенович, что это за безобразие такое — метро прошло мимо нас и мы вынуждены теперь ездить либо на "Ховрино", либо на "Речной вокзал", и так переполненные станции. Теперь, честно говоря, решение было очень трудное, потому что восстановить строительство очень тяжело технологически. Но, тем не менее, мы такое решение приняли и слава богу стройка через несколько месяцев закончится. И огромный район получит свою станцию метро, и будут ближе к центру города", - говорит Сергей Собянин.
Опасения, что во время стройки могут пострадать ближайшие дома, явно в прошлом. Фасады отремонтировали, а территорию вокруг будущей станции благоустроили. А довольные жители уже пытаются посчитать, насколько сократится их ежедневная поездка на работу или учебу. Новая станция существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Левобережного и Ховрино, и сделает город доступнее для 140 тысяч человек.
"Уже на "Речном вокзале" мы видим, что в полтора раза уменьшилось количество. Ну а после того, когда сделаем ТПУ "Ховрино", и сделаем автовокзал, еще количество пассажиров и автобусов уменьшится на "Речном вокзале". Это такое серьезное изменение трафика будет, в лучшую сторону", - уверен мэр.
В таком объеме как сейчас в столице метро не строили никогда - программа самая масштабная за всю 80-летнюю историю подземки. Новую станцию "Беломорская" планирует запустить в эксплуатацию уже в конце этого года.
Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Александр Савин, Александр Терентьев. "ТВ Центр".