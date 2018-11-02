Ночь искусств в День народного единства: как провести выходные

В этим выходные Россия будет отмечать День народного единства. В Москве также пройдет Ночь искусств. Впервые для посетителей откроют Останкинскую башню.

4 ноября в Москве пройдёт Ночь искусств, приуроченная ко Дню народного единства, передает "ТВ Центр". Программа мероприятий представлена на официальном сайте мэра Москвы. Впервые в акции примет участие Останкинская телебашня, куда можно будет отправится на экскурсию. На Киевском вокзале пройдут концерты. В планетарий пригласили молодых исполнителей - они примут участие в марафоне новой музыки и видеокарта. Мероприятия ночи искусств бесплатны. Нужно лишь заранее зарегистрироваться через интернет.