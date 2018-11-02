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В Москве стартовал обучающий курс для волонтеров в рамках проекта "Моя история"

15:07
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В столице начал работу специальный обучающий курс для волонтеров в рамках проекта "Моя история". Всем желающим помогут узнать историю своей семьи.

Узнать историю своей семьи теперь станет проще. Всем желающим в этом будут помогать добровольцы всероссийского проекта "Волонтёры Победы", передает "ТВ Центр".

В Москве стартовал специальный обучающий курс для волонтёрских команд. Участники движения будут работать в региональных архивах, заниматься оцифровкой документов и сбором генеалогических данных.

Профессиональные историки и архивисты расскажут, как устроена система хранения и как ей пользоваться. Присоединиться к проекту может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте "Волонтёры Победы".

"Мы будем оцифровывать документы в 85 субъектах России, создадим интернет-портал, где будет база архивных документов, к которой может обратиться любой желающий и получить информацию о своем предке и узнать, кем был его дед, прадед или прапрадед, например", - рассказал о проекте "Моя история" его руководитель Кирилл Захаров.

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