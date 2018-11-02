Рогозин предположил, что дырку в "Союзе" могли просверлить на Байконуре

Глава Роскосмоса не исключил, что дырку в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на космодроме Байконур. Эту версию может подтвердить обнаружение герметика на внешней стороне корабля.

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на космодроме Байконур, заявил РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы отрицаем, что это могло быть сделано на Московском заводе. Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии", - сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса рассказал, что если космонавтам удастся обнаружить герметик после вскрытия теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля, то можно будет говорить о "земной версии" появления отверстия.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз" обнаружили утечку воздуха. Специалисты выяснили, что отверстие просверлил человек. Но пока неизвестно, было ли это сделано на земле или уже в космосе.