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Рогозин предположил, что дырку в "Союзе" могли просверлить на Байконуре

14:26
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Глава Роскосмоса не исключил, что дырку в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на космодроме Байконур. Эту версию может подтвердить обнаружение герметика на внешней стороне корабля.

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на космодроме Байконур, заявил РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы отрицаем, что это могло быть сделано на Московском заводе. Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии", - сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса рассказал, что если космонавтам удастся обнаружить герметик после вскрытия теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля, то можно будет говорить о "земной версии" появления отверстия.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз" обнаружили утечку воздуха. Специалисты выяснили, что отверстие просверлил человек. Но пока неизвестно, было ли это сделано на земле или уже в космосе.

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